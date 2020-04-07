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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,22 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 1,11 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF ve yüzde 1,03 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF" oldu.

07.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:32
En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,22 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF", yüzde 1,11 ile "BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF ve yüzde 1,03 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,053226-1,22
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,065170-1,11
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,010620-1,03
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,068319-1,01
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,099927-0,88
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,071775-0,88
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,088178-0,87
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,068069-0,87
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,038392-0,84
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,029084-0,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: BNP Paribas, Araç, Ekonomi
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