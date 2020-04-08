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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,57 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,29 ile "Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF" ve yüzde 0,27 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

08.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:06
En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,57 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,29 ile "Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF" ve yüzde 0,27 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,042288-0,57
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,066897-0,29
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,023650-0,27
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,015896-0,21
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,017919-0,11
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,018795-0,08
BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF0,012755-0,08
Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF0,014728-0,07
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,012947-0,05
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF0,021433-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: İş Bankası, Ekonomi
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