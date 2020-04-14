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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,91 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF", "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,89 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

14.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:00
En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,91 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF", "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,89 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,016775-0,91
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,016617-0,91
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,016618-0,89
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,017820-0,88
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,018389-0,84
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,017851-0,83
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017683-0,76
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,018083-0,76
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,017882-0,74
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,018208-0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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