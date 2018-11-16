En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,068868 -1,68 Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 521,645659 -1,51 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,888730 -1,27 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041530 -1,26 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,036995 -1,26 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079773 -1,11 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,088845 -1,08 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033132 -1,01 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,929134 -0,98 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,018494 -0,93

16 Kasım 2018 Cuma 15:06



16 Kasım 2018 Cuma 15:06

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,68 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,51 ile "Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,27 ile "Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)