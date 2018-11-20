En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029559 -3,76 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 56,850337 -3,62 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053172 -3,01 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064625 -1,82 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024113 -1,51 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021062 -1,40 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,029257 -0,89 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049014 -0,88 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,292097 -0,63 Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,040415 -0,62

20 Kasım 2018 Salı 14:18



20 Kasım 2018 Salı 14:18

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,76 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,62 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,01 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)