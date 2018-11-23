En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,010859 -17,70 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,987422 -1,71 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035835 -1,47 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065813 -1,25 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023913 -1,17 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021905 -1,16 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063966 -1,13 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044063 -1,04 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 4,724890 -0,98 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038443 -0,94

23 Kasım 2018 Cuma 15:41



23 Kasım 2018 Cuma 15:41

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 17,70 ile "Logos Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,71 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,47 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)