En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,68 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,97 ile "Finans Portföy Gümüş
BYF" ve yüzde 0,96 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020955
|-2,68
|Finans Portföy Gümüş BYF
|15,899408
|-0,97
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|187,965294
|-0,96
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,029993
|-0,92
|Finans Portföy Altın BYF
|18,603207
|-0,91
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|1,997029
|-0,89
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019783
|-0,80
|Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|506,027127
|-0,77
|Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu
|0,034924
|-0,77
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,051258
|-0,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Gümüş