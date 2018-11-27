27 Kasım 2018, 15:37
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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,68 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,97 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,96 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,68 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,97 ile "Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,96 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,020955-2,68
Finans Portföy Gümüş BYF15,899408-0,97
Bizim Portföy Altın Katılım BYF187,965294-0,96
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,029993-0,92
Finans Portföy Altın BYF18,603207-0,91
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu1,997029-0,89
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,019783-0,80
Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF506,027127-0,77
Vakıf Portföy Euro. (Amer. Doları) Borç.Araç.Fonu0,034924-0,77
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,051258-0,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Gümüş
27 Kasım 2018 Salı 15:37