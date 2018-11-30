30 Kasım 2018, 14:16
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En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,28 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,09 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,28 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,09 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,052904 -2,28
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,029726 -2,09
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,020868 -2,00
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 499,565324 -1,84
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023697 -1,82
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 57,267017 -1,77
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,047854 -1,60
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,050501 -1,49
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,018799 -1,47
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,063428 -1,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
30 Kasım 2018 Cuma 14:16