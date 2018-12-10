En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,55 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 3,40 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 3,14 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|56,830539
|-3,55
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,052555
|-3,40
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,029694
|-3,14
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,020905
|-2,35
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|192,204873
|-1,78
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,034230
|-1,75
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|509,576328
|-1,69
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,062393
|-1,62
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023823
|-1,59
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|1,865839
|-1,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Amerika Birleşik Devletleri,Sek
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:10