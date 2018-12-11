En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,005428 -62,38 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013124 -3,91 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,065063 -2,74 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,949654 -2,55 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023266 -2,34 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,033761 -2,33 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,977976 -2,29 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,031446 -2,17 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048781 -1,98 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,016283 -1,79

11 Aralık 2018 Salı 13:57



11 Aralık 2018 Salı 13:57

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 62,38 ile "Ata Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 3,91 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,74 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)