En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,49 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 0,47 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|19,274913
|-0,79
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,053281
|-0,49
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|516,335025
|-0,47
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|16,738179
|-0,46
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,016672
|-0,43
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|194,778967
|-0,40
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,406147
|-0,30
|TEB Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,181768
|-0,28
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021570
|-0,24
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,039347
|-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
14 Aralık 2018 Cuma 15:21