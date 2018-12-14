En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012859 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012887 -0,29 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012902 -0,29 Anadolu Hayat Em. İkinci Borç. Araç. Gr. EYF 0,054893 -0,24 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012843 -0,23 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,024122 -0,19 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012401 -0,19 Axa Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF 0,014779 -0,18 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,014917 -0,18 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,021842 -0,18

14 Aralık 2018 Cuma 15:23



14 Aralık 2018 Cuma 15:23

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,35 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,29 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF" ve "Axa Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)