En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,959333 -0,99 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,560370 -0,82 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,636042 -0,63 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 207,284403 -0,53 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,445667 -0,51 HSBC Portföy Değ. Fon 77,690697 -0,42 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182344 -0,34 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042217 -0,31 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,031540 -0,27 İş Portföy Altın Fonu 0,025740 -0,25

Kaynak: AA

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,99 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,82 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,63 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)