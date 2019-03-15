En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,99 ile "QNB Finans Portföy Gümüş
BYF", yüzde 1,18 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,99 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,584172
|-1,99
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,623270
|-1,18
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021978
|-0,99
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,438906
|-0,99
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,179996
|-0,94
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|206,551858
|-0,88
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,534158
|-0,84
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|140,411038
|-0,48
|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041935
|-0,47
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,033104
|-0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA