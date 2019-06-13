En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013772 -3,82 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034640 -0,96 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043843 -0,83 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086856 -0,78 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017873 -0,72 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,986092 -0,71 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 558,104383 -0,68 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026836 -0,67 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,654551 -0,62 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019657 -0,62

Kaynak: AA

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,82 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,96 ile "k Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,83 " Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)