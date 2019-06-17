En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,430423 -1,13 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,602355 -1,06 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,042757 -0,91 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,180299 -0,85 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,016901 -0,49 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038559 -0,47 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042489 -0,39 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,099856 -0,37 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084279 -0,35 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,238254 -0,32

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,13 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,06 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,91 ile "İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)