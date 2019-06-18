18.06.2019 16:12
Haberler» Ekonomi» Haber

En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,53 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,29 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 1,28 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,53 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,29 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 1,28 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014123-1,53
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,036351-1,29
Fiba Portföy Altın Fonu0,021584-1,28
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,034637-1,25
Deniz Port. Altın Fonu0,031995-1,23
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,090638-1,22
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,025328-1,21
Ak Portföy Altın Fonu0,058202-1,21
ING Portföy Altın Fonu0,028123-1,20
Garanti Portföy Altın Fonu0,071783-1,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
yapı kredi, fiba, petrol, yatırım, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
17:48 Biga'da yılın ilk buğdayı satıldı
17:48 "Türkiye Teknoloji Buluşmaları"
17:47 Pekcan: Beklentimiz anlaşmalı Brexit yönünde
17:43 Erzurum Ticaret Borsası
17:38 SunExpress uluslararası uçuşlarında plastik ürünleri kaldırdı
17:37 ABD piyasaları Fed toplantısı öncesinde yükseldi
17:37 Malatya Ticaret Borsası