19.06.2019 15:14
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,42 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,40 ile "Albaraka Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 0,39 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,42 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF", yüzde 0,40 ile "Albaraka Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 0,39 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF563,680135-0,42
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,005742-0,40
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022190-0,39
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,992434-0,39
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,289489-0,37
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,051992-0,33
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,039358-0,33
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,118634-0,31
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,999757-0,30
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,060533-0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Albaraka, Ekonomi

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