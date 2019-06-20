20.06.2019 14:43
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,06 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 0,47 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,46 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,06 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 0,47 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,46 ile "Azimut PYŞKarPayı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon1,061306-1,06
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,871393-0,47
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,027627-0,46
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,142156-0,43
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)61,897531-0,42
AlbarakaPortföy Katılım His. Sen. Fonu0,976496-0,41
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,436638-0,38
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,019253-0,32
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,209534-0,31
QNB Finans Portföy Altın BYF22,677887-0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Kar,Ekonomi

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