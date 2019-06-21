21.06.2019 14:37
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,82 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon", yüzde 1,63 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" ve yüzde 1,59 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,82 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon", yüzde 1,63 ile "Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu" ve yüzde 1,59 ile "İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,051202-1,82
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,021889-1,63
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,059618-1,59
Albaraka Portföy Katılım Fonu0,992455-1,53
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,055928-1,42
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,038938-1,29
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu5,940673-1,21
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,268940-1,19
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,377651-1,13
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,062860-1,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
araç , , döviz , yatırım , Ekonomi

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