25.06.2019 15:33
Haberler » Ekonomi » Haber

En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,14 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 0,82 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,81 ile "Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,14 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 0,82 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,81 ile "Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,062789-1,14
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,387448-0,82
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,387107-0,81
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,073818-0,77
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,036939-0,75
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030457-0,74
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015181-0,73
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,077614-0,73
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,027279-0,73
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,016858-0,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
araç , amerika , his , yatırım , Ekonomi

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:00 "Şirket stratejileri sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde olmalı"
16:59 Bursalı iş adamları İspanya'da tekstil ve konfeksiyon makineleri fuarına katıldı
16:59 Malatya Ticaret Borsası
16:58 Efma Ödülünü Türkiye'ye getiren ilk sigorta şirketi Quick Sigorta
16:57 Doğa Koleji, LGS’de 27 birinci çıkardı
16:52 New York borsası karışık seyirle açıldı
16:52 Yeni askerlik sistemi Meclis'te kabul edildi