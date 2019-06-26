26.06.2019 15:10
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,98 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,94 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,98 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,94 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,89 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,035531-0,98
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,457375-0,94
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,246071-0,89
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,045215-0,85
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF555,479864-0,68
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,189019-0,65
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,639802-0,44
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,100330-0,36
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,027190-0,33
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,814269-0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Araç , Ekonomi

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