27.06.2019 14:47
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,30 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,64 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,52 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,30 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,64 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,52 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,024885-2,30
Bizim Portföy Altın Katılım BYF236,025448-1,64
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,035866-1,52
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,036439-1,52
Fiba Portföy Altın Fonu0,022331-1,51
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,037746-1,51
TEB Portföy Altın Fonu0,063806-1,50
ING Portföy Altın Fonu0,029062-1,48
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,026202-1,47
Deniz Port. Altın Fonu0,033102-1,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
g 20 , gedik , yatırım , Ekonomi

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