28.06.2019 14:42
Haberler » Ekonomi » Haber

En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,81 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,47 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 0,45 ile "İş Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,81 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,47 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve yüzde 0,45 ile "İş Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,578745-0,81
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,037568-0,47
İş Portföy Altın Fonu0,029152-0,45
Fiba Portföy Altın Fonu0,022230-0,45
ING Portföy Altın Fonu0,028931-0,45
Ak Portföy Altın Fonu0,059894-0,45
Deniz Port. Altın Fonu0,032954-0,45
TEB Portföy Altın Fonu0,063522-0,45
KT Portföy Kızılay 'a Destek Altın Katılım Fonu1,127440-0,44
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,026086-0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Gümüş , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
14:54 Mimarsinan OSB ile Türk Telekom arasında protokol imzalandı
14:47 Coşkunöz Holding, Romanya’da faaliyetlerini hızlandırıyor
14:44 En fazla kazandıran BES fonları
14:44 En fazla kaybettiren BES fonları
14:44 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
14:44 BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
14:43 Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları