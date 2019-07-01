01.07.2019 15:08
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 14,47 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,39 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,22 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 14,47 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,39 ile "Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,22 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,023951-14,47
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,021395-2,39
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015257-2,22
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,242659-1,01
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,470663-0,72
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,041063-0,48
Gedik Portföy Karma Fon0,865313-0,41
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,027398-0,33
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)62,789638-0,27
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,024036-0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
yatırım , araç , kar , his , Ekonomi

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