02.07.2019 14:13
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,56 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon", yüzde 3,55 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 3,20 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 6,56 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon", yüzde 3,55 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 3,20 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon0,009978-6,56
QNB Finans Portföy Altın BYF22,734947-3,55
Bizim Portföy Altın Katılım BYF228,414816-3,20
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,036604-3,07
İş Portföy Altın Fonu0,028408-3,07
TEB Portföy Altın Fonu0,061889-3,07
Fiba Portföy Altın Fonu0,021665-3,04
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,034820-3,02
ING Portföy Altın Fonu0,028200-3,02
Deniz Port. Altın Fonu0,032134-2,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Kar , Ekonomi

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