En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014621 -4,62 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,028569 -1,56 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021585 -1,42 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,091132 -0,84 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,984522 -0,71 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077038 -0,67 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,278486 -0,52 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027236 -0,47 İş Portföy İki. Değ. Fon 8,228620 -0,43 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,104507 -0,35

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,62 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,56 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,42 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)