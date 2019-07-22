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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,71 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,60 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,52 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

22.07.2019 14:17 En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,71 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,60 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,52 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,419351 -1,71
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062465 -1,60
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021646 -1,52
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026660 -1,33
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055185 -1,31
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035823 -1,29
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072535 -1,28
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023653 -1,24
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040444 -1,04
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,360791 -1,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi

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