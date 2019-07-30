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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,84 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 0,81 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,80 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

30.07.2019 14:21 En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,84 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 0,81 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,80 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,522914 -0,84
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021377 -0,81
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,443758 -0,80
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024860 -0,77
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063476 -0,75
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036257 -0,73
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073044 -0,72
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023425 -0,67
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029854 -0,61
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,979059 -0,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

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