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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,23 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,20 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,70 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

31.07.2019 14:02 En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,23 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,20 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,70 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039545 -2,23
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025783 -2,20
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035639 -1,70
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071880 -1,59
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103929 -1,54
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023065 -1,54
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052630 -1,52
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,942534 -1,52
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035628 -1,51
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,330032 -1,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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