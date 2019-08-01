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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,12 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,03 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,82 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

01.08.2019 14:31 En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,12 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,03 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,82 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034882 -2,12
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,137612 -2,03
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061610 -1,82
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025328 -1,76
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070681 -1,67
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022728 -1,46
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014581 -1,20
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,442429 -1,18
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025869 -1,13
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039106 -1,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

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