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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,46 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,23 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,65 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

06.08.2019 14:51 En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,46 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 4,23 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,65 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032743 -4,46
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,023779 -4,23
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 64,111910 -3,65
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,058993 -3,51
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021562 -3,40
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,067882 -3,05
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071120 -2,23
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,223547 -2,23
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,982182 -1,97
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037757 -1,93
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

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