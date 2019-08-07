En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,34 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,74 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,81 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013440
|-2,34
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,033545
|-1,74
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,205468
|-0,81
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,037463
|-0,78
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,301953
|-0,74
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,025582
|-0,73
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,043767
|-0,69
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,021218
|-0,66
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,069510
|-0,65
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,884775
|-0,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)