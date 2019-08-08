En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,012890 -4,09 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,019852 -3,02 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,047310 -2,64 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,041849 -2,40 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026644 -2,20 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020144 -1,87 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074290 -1,86 Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025519 -1,82 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,299332 -1,82 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040780 -1,77

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,09 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,02 ile "Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,64 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)