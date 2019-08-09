Haberler» Ekonomi» Haber

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,34 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,01 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,98 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

09.08.2019 14:38 En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,34 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,01 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 0,98 ile "Bizim Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 19,461938 -1,34
QNB Finans Portföy Altın BYF 23,541895 -1,01
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 236,140149 -0,98
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025198 -0,95
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 58,634778 -0,70
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 525,866369 -0,50
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,057976 -0,37
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,050567 -0,32
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,277253 -0,29
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026567 -0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:38   Altının kilogramı 265 bin 250 liraya yükseldi
16:38   Malatya Ticaret Borsası
16:36   AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
16:32   TMO'nun fındık alımları
16:31   Vergi rekortmenleri ödüllendirildi
16:30   Müteahhitlere sevindirici haber
16:30   DTSO Başkanı Kaya, basın mensupları ile bir araya geldi