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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,05 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,91 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,89 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

23.08.2019 14:14 En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,05 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 0,91 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,89 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,477110 -1,05
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,898697 -0,91
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,991467 -0,89
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018084 -0,72
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093842 -0,70
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,677404 -0,69
Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,019616 -0,68
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103964 -0,56
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,197644 -0,56
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047098 -0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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