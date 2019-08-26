En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,033680 -3,00 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 66,589092 -2,72 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,060366 -2,61 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013934 -2,50 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,069925 -1,77 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024385 -1,45 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,985701 -1,26 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022236 -1,00 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021352 -0,93 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,305557 -0,91

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,00 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,72 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,61 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)