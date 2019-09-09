En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098057 -2,37 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049755 -2,23 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037641 -2,05 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023350 -2,04 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027442 -2,03 TEB Portföy Altın Fonu 0,066965 -2,03 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039605 -2,02 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,181518 -2,01 Deniz Port. Altın Fonu 0,034586 -2,00 ING Portföy Altın Fonu 0,030415 -2,00

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,37 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,23 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,05 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)