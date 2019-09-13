En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014271 -2,85 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022020 -2,13 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 545,619307 -1,58 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,792630 -0,94 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,996329 -0,78 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056809 -0,69 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036055 -0,68 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022289 -0,64 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030441 -0,62 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040484 -0,60

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,85 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,13 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,58 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)