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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,85 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,13 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,58 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

13.09.2019 14:26En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,85 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,13 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,58 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014271-2,85
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022020-2,13
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF545,619307-1,58
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,792630-0,94
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,996329-0,78
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,056809-0,69
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,036055-0,68
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022289-0,64
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030441-0,62
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,040484-0,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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