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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,03 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,83 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,63 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

16.09.2019 14:00En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,03 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,83 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,63 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,350050-2,03
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025734-1,83
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,026405-1,63
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,071854-1,57
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,055946-1,52
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,060374-1,47
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,044968-1,43
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,874574-1,37
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,154614-1,35
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu1,941713-1,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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