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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,96 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,82 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,18 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

19.09.2019 14:58En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,96 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,82 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,18 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014874-1,96
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,022211-1,82
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,025604-1,18
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,035493-1,02
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023130-1,00
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,063286-0,85
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,469134-0,83
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,072802-0,81
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,056215-0,75
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,022109-0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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