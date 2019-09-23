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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,24 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,12 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,70 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

23.09.2019 14:02En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,24 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,12 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,70 ile "Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,035201-1,24
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,318585-1,12
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,353772-0,70
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,020685-0,63
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,036383-0,60
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,063071-0,56
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,058896-0,52
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,934312-0,48
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,988313-0,39
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,053801-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

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