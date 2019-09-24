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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,59 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,58 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,57 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

24.09.2019 15:02En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,59 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,58 ile "Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,57 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,040579-0,59
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,109906-0,58
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,055364-0,57
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,970927-0,56
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,678472-0,54
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,477412-0,52
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,020555-0,49
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,075621-0,48
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,041939-0,48
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,019032-0,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Avrupa, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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