En fazla kaybettiren yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014648 -3,34 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034327 -2,63 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025351 -1,93 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,388049 -1,85 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022802 -1,83 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062205 -1,82 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071997 -1,46 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035708 -1,20 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,271976 -0,98 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,294327 -0,97

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,34 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,63 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)