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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,34 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,63 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

25.09.2019 13:52En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,34 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,63 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,93 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014648-3,34
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,034327-2,63
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,025351-1,93
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu67,388049-1,85
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,022802-1,83
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,062205-1,82
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,071997-1,46
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,035708-1,20
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,271976-0,98
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,294327-0,97
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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