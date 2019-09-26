Haberler » Ekonomi » Haber

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,15 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,24 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,11 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

26.09.2019 14:54En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,15 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,24 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,11 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,026287-2,15
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021876-1,24
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,024832-1,11
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,074667-0,93
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,035944-0,73
QNB Finans Portföy Altın BYF24,906466-0,67
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014569-0,54
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,348374-0,37
Garanti Portföy İki. Değ. Fon1,786240-0,28
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,025255-0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:41 Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı kapılarını açtı
16:38 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "BEDAŞ'ta 22 tane trafo merkezimizde kesinti oldu.
16:32 Edremit Körfezi'nde zeytinyağı sıkımı başladı
16:30 Yabancıdan 44 milyon dolarlık satış
16:25 MB rezervlerinde 2.2 milyar dolarlık artış
16:24 Ericsson'un "yeni nesil teknolojileri" tanıtım toplantısı (2)
16:24 "Sağlıkta Türkiye'yi İleri Taşımak" paneli