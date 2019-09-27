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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,41 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,67 ile "İş Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,39 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

27.09.2019 14:20En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,41 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,67 ile "İş Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,39 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,493885-2,41
İş Portföy Altın Fonu0,030653-1,67
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025923-1,39
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,037634-1,22
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,039542-1,19
TEB Portföy Altın Fonu0,067198-1,19
Deniz Port. Altın Fonu0,034517-1,19
ING Portföy Altın Fonu0,030384-1,19
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,027450-1,17
Fiba Portföy Altın Fonu0,023351-1,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

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