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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,14 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,50 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,49 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

30.09.2019 14:34En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,14 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,50 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,49 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,819449-3,14
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,034454-1,50
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025538-1,49
QNB Finans Portföy Altın BYF24,344664-1,46
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021480-1,45
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,025056-1,40
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,039013-1,34
TEB Portföy Altın Fonu0,066307-1,33
ING Portföy Altın Fonu0,029983-1,32
Deniz Port. Altın Fonu0,034063-1,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

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