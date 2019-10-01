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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,09 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon", yüzde 3,06 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,06 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

01.10.2019 15:02En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,09 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon", yüzde 3,06 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,06 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon0,010000-3,09
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013892-3,06
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,391186-2,06
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,054452-1,37
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,106999-1,15
QNB Finans Portföy Altın BYF24,104705-0,99
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,028809-0,81
İş Portföy Altın Fonu0,030141-0,74
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,074215-0,66
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,025373-0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

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