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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,70 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,68 ile "ING Portföy Altın Fonu" oldu.

02.10.2019 16:42En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,70 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,68 ile "ING Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,053408-1,92
TEB Portföy Altın Fonu0,064966-1,70
ING Portföy Altın Fonu0,029383-1,68
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,105213-1,67
Fiba Portföy Altın Fonu0,022592-1,67
Deniz Port. Altın Fonu0,033391-1,66
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,026564-1,65
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,067306-1,64
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,038247-1,63
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,143791-1,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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