Haberler » Ekonomi » Haber

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,09 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,18 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

03.10.2019 14:26En fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,09 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,18 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,015858-2,09
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,039100-1,81
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,308563-1,18
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013656-1,09
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,104116-1,04
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,060972-1,02
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,070651-0,93
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,019884-0,93
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,052916-0,92
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,089632-0,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Avrupa, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:18 Sinop'ta çeltik hasadı başladı
17:16 TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu, Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi
17:12 Kapalıçarşı'da altın
17:09 Aon/clavarino: gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlama
17:04 Bakan Albayrak ekonomik gelişmeleri değerlendirdi
17:02 Altının kilogramı 275 bin liraya yükseldi
17:00 Yapı sektörü Gaziantep'teki fuarda buluştu